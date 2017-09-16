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آخر تحديث: السبت، 16 - سبتمبر - 2017 الساعة 12:13:57م
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  عربي ودولي
الاحتلال يعتقل فلسطينيا من السموع ويصيب العشرات بحالات اختناق في الخليل
[16/سبتمبر/2017]
الخليل – سبأ:
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا فلسطينيا من بلدة السموع جنوب الخليل.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مصادر أمنية قولها أن قوات الاحتلال اقتحمت السموع، واعتقلت الشاب نزار سامي عبد العزيز أبو عرقوب (20 عاما)، بعد أن داهمت منزله وعبثت بمحتوياته.

وفي السياق ذاته، أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، فجر اليوم، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام صوب منازلهم، في منطقة الحريقة شرق مدينة الخليل.

وذكرت الوكالة إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الحريقة قرب مستوطنة "كريات اربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل، واطلقت قنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في المنطقة ذاتها وعاثت بمحتوياتها خرابا.

سبأ
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