عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بكين تدعو واشنطن للتوقف عن تهديد كوريا الشمالية واشنطن – سبأ:

دعا سفير الصين في واشنطن تسوي تيانكاي، الليلة الماضية، الولايات المتحدة إلى الكف عن توجيه تهديدات لكوريا الشمالية، التي أطلقت في وقت سابق صاروخا آخر اخترق الأجواء فوق اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادئ.



وقال السفير للصحفيين خلال إحدى المناسبات بالسفارة "بكل أمانة أعتقد أنه يجب على الولايات المتحدة أن تفعل..أكثر مما تقوم به الآن حتى يكون هناك تعاون دولي حقيقي فعال بشأن هذه القضية".



كما "عليها أن تمتنع عن توجيه تهديدات أخرى لكوريا، وعليها أن تفعل المزيد لإيجاد طرق فعالة لاستئناف الحوار".

سبأ [16/سبتمبر/2017]سبأ