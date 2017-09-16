ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 16 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:20:00ص
الجيش واللجان الشعبية يكبدون العدوان السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة
كبد أبطال الجيش واللجان الشعبية العدوان السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة في جبهات الدفاع عن الوطن خلال الساعات الماضية .
إصابة 18 شخصاً في تفجير داخل قطار مترو أنفاق العاصمة البريطانية لندن
أعلنت شرطة العاصمة البريطانية اليوم الجمعة عن اصابة 18 شخصاً بجروح في التفجير الذي وقع صباح اليوم داخل قطار في مترو أنفاق العاصمة .. مؤكدة ان الحادث يعد "إرهابياً".
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء  تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1014 ) بقيمة 109 مليارات و 718 مليوناً  و600 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
الإتحاد الدولي لإلتقاط الأوتاد يمنح الشارة الذهبية في التحكيم للدبأ والبواب
منح الإتحاد الدولي لإلتقاط الأوتاد الشارة الذهبية في التحكيم الدولي للحكمان الوطنيان فيصل الدبأ والدكتور جابر البواب فيما حصل الحكمان جمال الطويل ومعين الحربي على الشارة الفضية.
آخر الأخبار:
بكين تدعو واشنطن للتوقف عن تهديد كوريا الشمالية
"الاميركي للأعاصير": هوزيه يكتسب قوة ويتحرك صوب الساحل الشرقي
برلماني اميركي يعرض صفقة لقاء الافراج عن اسانج
استشهاد ستة مواطنين في غارات لطيران العدوان خلال الساعات الماضية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
بكين تدعو واشنطن للتوقف عن تهديد كوريا الشمالية
[16/سبتمبر/2017]
واشنطن – سبأ:
دعا سفير الصين في واشنطن تسوي تيانكاي، الليلة الماضية، الولايات المتحدة إلى الكف عن توجيه تهديدات لكوريا الشمالية، التي أطلقت في وقت سابق صاروخا آخر اخترق الأجواء فوق اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادئ.

وقال السفير للصحفيين خلال إحدى المناسبات بالسفارة "بكل أمانة أعتقد أنه يجب على الولايات المتحدة أن تفعل..أكثر مما تقوم به الآن حتى يكون هناك تعاون دولي حقيقي فعال بشأن هذه القضية".

كما "عليها أن تمتنع عن توجيه تهديدات أخرى لكوريا، وعليها أن تفعل المزيد لإيجاد طرق فعالة لاستئناف الحوار".

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
"الاميركي للأعاصير": هوزيه يكتسب قوة ويتحرك صوب الساحل الشرقي
برلماني اميركي يعرض صفقة لقاء الافراج عن اسانج
تشديد إجراءات الأمن بشبكات النقل في نيويورك بعد تفجير لندن
الشرطة البريطانية : نتعامل مع تفجير مترو إنفاق لندن على أنه عمل "إرهابي"
موغيريني : الاتحاد الاوروبي سيعجل في عقوبات جديدة أحادية ضد كوريا الشمالية
الصين تحث بريطانيا على وقف التدخل في شئون هونغ كونغ
قوات الاحتلال الاسرائيلي تقمع مسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان
كوريا الجنوبية ترد على صاروخ جارتها الشمالية بإطلاق صاروخين بالستيين
الصين تؤكد إستعدادها المشاركة في جهود دفع المحادثات السورية
كوريا الشمالية تطلق صاروخا فوق اليابان
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد ستة مواطنين في غارات لطيران العدوان خلال الساعات الماضية
[16/سبتمبر/2017]
غارتان على كتاف وقصف سعودي يستهدف غمر بصعدة
[15/سبتمبر/2017]
اجتماع بهمدان يؤكد الاستمرار في رفد جبهات الشرف والبطولة
[15/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 20 غارة على حرض وميدي
[15/سبتمبر/2017]
إستشهاد مواطنين اثنين بغارة لطيران العدوان على مديرية كتاف بصعدة
[15/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by