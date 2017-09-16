محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش واللجان الشعبية يكبدون العدوان السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة صنعاء - سبأ:

كبد أبطال الجيش واللجان الشعبية العدوان السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة في جبهات الدفاع عن الوطن خلال الساعات الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت



مواقع المخروق الكبير والمستحدث ورقابة السديس في نجران ، وضربت رقابة الحمرو تبة القطرين، كما استهدفت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في موقع عباسة بعدد من القذائف .



فيما أطلقت القوة الصاروخية عدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في موقع الطلعة واستهدفت تجمعات آخرى لهم وآليات في ذورعين،فيما لقي القيادي المرتزق ياسين المحضار ، شقيق القيادي بسام المحضار قائد ما يسمى كتائب المحضار ، مصرعه بجبهة البقع .



في عسير استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للجنود السعوديين بمدينة الربوعة ،و ضربت المدفعية موقع قمعة الشيخ بعدد من القذائف ،واستهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقع المصفوفة في جيزان وأعطبت جرافة لهم .



فيما اعترف اعلام العدوان السعودي بمصرع ثلاثة من جنوده هم : محمدعبيد مشبب المريري الحارثي ،علي ناصر بن هندي ، علي ظافر الشهري .



وأشار المصدر إلى القوة الصاروخية أطلقت صاروخ زلزال2 على تجمعات المرتزقة في الهاملي بمديرية موزع في محافظة تعز ،وتم قنص مرتزق في تبة النبيع بالكدحة ،ولقي مرتزق آخر مصرعه بنيران الجيش و اللجان في الشقب .



وحسب المصدر استهدفت المدفعية تجمعات لمرتزقة العدوان في معسكر الإمام وتبة السيمن بمديرية ذباب ،وضربت تجمعات آخرى في الجحملية ، فيما لقي العشرات من المرتزقة مصرعهم و أصيب آخرون خلال صد محاولة تسلل لهم من الجيش واللجان في الضباب .



وذكر المصدر أن ستة من المرتزقة لقوا مصرعهم في مناطق متفرقة بمديرية صرواح في مأرب ،وتم استهداف تجمعات آخرى بقذائف بي عشرة في المشجع بالمديرية ،فيما تم إطلاق صلية صواريخ الكاتوشا على تجمعات لهم وآليات اسفل نقيل فرضة نهم ،و إعطاب آليتين للمرتزقة في مديرية نهم .



ووفقا للمصدر تم إطلاق صاروخين نوع زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية على تجمع لمرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي ، كما تم إحراق مخزن أسلحة للمرتزقة شمال الصحراء .



وأكد المصدر قنص مرتزق بمنطقة الاجردي في مديرية الزاهر بالبيضاء وقنص ثلاثة آخرين و إصابة رابع في تبة القناصين بمديرية الغيل في الجوف ،فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للمرتزقة في التبة البيضاء جنوب كهبوب في لحج ، و تجمعات آخرى تم استهدافها شرق كهبوب .

سبأ [16/سبتمبر/2017]سبأ