عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل برلماني اميركي يعرض صفقة لقاء الافراج عن اسانج واشنطن – سبأ :

عرض عضو مؤيد لروسيا في الكونغرس الاميركي ان يكشف للبيت الابيض المصدر الذي زود موقع ويكيليكس بالرسائل الالكترونية التي تمت قرصنتها من حساب المرشحة الديموقراطية في الانتخابات الاميركية الاخيرة لقاء اسقاط واشنطن للدعوى ضد مؤسس الموقع جوليان اسانج، بحسب ما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الجمعة.



وتابعت الصحيفة ان عضو الكونغرس الجمهوري دانا روراباشر عرض "صفقة" تقوم على ان يقدم اسانج ادلة الكترونية بان روسيا ليست وراء قرصنة الرسائل الالكترونية التي نشرها الموقع العام الماضي وأساءت بشكل كبير للحملة الانتخابية لكلينتون.



وأضافت ان روراباشر كان يسعى لقاء ذلك الى حصول اسانج على "عفو او مبادرة بالمسامحة من قبل الرئيس الاميركي دونالد ترمب".



وكانت وزارة العدل الاميركية كشفت انها تقوم بالتحقيق حول اسانج وويكيليكس في اطار نشره سلسلة من الوثائق السرية الاميركية بالاضافة الى الرسائل الالكترونية لكلينتون.



ولم يتم الكشف عن توجيه أي اتهامات لكن الاعتقاد السائد بان واشنطن طلبت من لندن توقيف اسانج وترحيله فور خروجه من سفارة الاكوادور التي لجأ اليها ويقيم فيها منذ خمس سنوات في العاصمة البريطانية.



وتتهم الاستخبارات الاميركية روسيا بقرصنة الرسائل الالكترونية من حملة كلينتون العام الماضي كجزء من حملة متعمدة لافشال مساعيها في الوصول الى البيت الابيض.



كما تشتبه بان ويكيليكس عندما نشر الوثائق كان يعمل بالتنسيق مع الاستخبارات الروسية وبالتالي صنفته "جهة استخبارات معادية".

سبأ [16/سبتمبر/2017]سبأ