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  محلي
استشهاد ستة مواطنين في غارات لطيران العدوان خلال الساعات الماضية
[16/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

 استشهد ستة مواطنين في غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد مواطنين اثنين بغارة لطيران العدوان استهدفت سيارتهم في مديرية كتاف بمحافظة صعدة ، كما استشهد أربعة آخرين في غارات على شاحنة نقل بمنطقة البرادة في البرح بمحافظة تعز .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن خمس غارات جنوب سوق البرح بتعز و غارتين على مديرية كتاف بصعدة فيما تعرضت منطقة الغور بمديرية غمر لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على منطقتي محلي و المدفون بمديرية نهم في محافظة صنعاء و 20 غارة على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة .

وشن الطيران التابع للعدوان السعودي الأمريكي سبع غارات على موقع الشرفة في نجران .

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