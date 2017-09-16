[16/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
استشهد ستة مواطنين في غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد مواطنين اثنين بغارة لطيران العدوان استهدفت سيارتهم في مديرية كتاف بمحافظة صعدة ، كما استشهد أربعة آخرين في غارات على شاحنة نقل بمنطقة البرادة في البرح بمحافظة تعز .
وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن خمس غارات جنوب سوق البرح بتعز و غارتين على مديرية كتاف بصعدة فيما تعرضت منطقة الغور بمديرية غمر لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .
وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على منطقتي محلي و المدفون بمديرية نهم في محافظة صنعاء و 20 غارة على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة .
وشن الطيران التابع للعدوان السعودي الأمريكي سبع غارات على موقع الشرفة في نجران .
سبأ