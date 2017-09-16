محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استشهاد ستة مواطنين في غارات لطيران العدوان خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ :



استشهد ستة مواطنين في غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد مواطنين اثنين بغارة لطيران العدوان استهدفت سيارتهم في مديرية كتاف بمحافظة صعدة ، كما استشهد أربعة آخرين في غارات على شاحنة نقل بمنطقة البرادة في البرح بمحافظة تعز .



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن خمس غارات جنوب سوق البرح بتعز و غارتين على مديرية كتاف بصعدة فيما تعرضت منطقة الغور بمديرية غمر لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على منطقتي محلي و المدفون بمديرية نهم في محافظة صنعاء و 20 غارة على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة .



وشن الطيران التابع للعدوان السعودي الأمريكي سبع غارات على موقع الشرفة في نجران .

سبأ [16/سبتمبر/2017]سبأ