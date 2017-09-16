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آخر تحديث: السبت، 16 - سبتمبر - 2017 الساعة 10:37:34ص
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  رياضة
ارتفاع إيرادات نادي ريال مدريد لكرة القدم خلال الموسم الماضي
[16/سبتمبر/2017]
مدريد – سبأ :

أعلن نادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم، الليلة الماضية عن ارتفاع إيراداته عن الموسم الماضي بنحو 9 في المائة لتبلغ 6ر674 مليون يورو.

وذكر النادي الاسباني أن نتائجه المالية موسم 2016-2017، والتي لم يحتسب فيها أرباح رأس المال من انتقالات اللاعبين، ارتفعت بأكثر من 8ر8 في المائة مقارنة مع عائدات الموسم الماضي والتي بلغت 1ر620 مليون يورو.

ومن جهة أخرى، أكد النادي أن أرباحه انخفضت من 3ر30 مليون يورو إلى 4ر21 مليون يورو، بسبب دفع مكافآت اللاعبين الناجمة عن الفوز بدوري أبطال أوروبا، والدوري الاسباني، وكأس العالم للأندية والكأس السوبر الأوروبية.

سبأ
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