عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تشديد إجراءات الأمن بشبكات النقل في نيويورك بعد تفجير لندن واشنطن – سبأ :



قالت هيئة ميتروبوليتان للنقل في نيويورك إنها تراقب عن كثب التحقيقات في الانفجار الذي أسفر عن إصابة 29 شخصا على الأقل في محطة وست لندن بمترو الأنفاق.



وتشغل الهيئة خطوط السكك الحديدية في نيويورك ولونج آيلاند ومترو نورث للسكك الحديدية.



وقال المتحدث كيفين أورتيز إن الهيئة ستوسع عملية فحص حقائب المسافرين كما ستنشر دوريات شرطة إضافية في كل من خطي لونج آيلاند ومترو نورث وفي محطتي جراند سنترال في مانهاتن وبنسلفانيا للسكك الحديدية وذلك "من قبيل زيادة الحذر".



وأضاف أن مسؤولي الهيئة يتشاورون مع شرطة نيويورك لتعزيز الأمن في شبكة مترو الأنفاق.



وقال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو في بيان إنه أمر السلطات بتعزيز الأمن في المطارات والجسور والأنفاق وأماكن حساسة أخرى على امتداد الولاية.



وقالت شرطة نيويورك إنها على تواصل مع مسؤولي إنفاذ القانون في لندن وإنها نشرت المزيد من رجال الشرطة في شبكات النقل في المدينة، بعضهم يحمل أسلحة ثقيلة، كما نشرت كلابا مدربة في الكشف عن المتفجرات.



وفي الطرف الآخر من البلاد عززت شرطة لوس أنجلوس من تواجدها في شبكات مترو الأنفاق وشبكات السكك الحديدية وخطوط الحافلات ومراكز المدينة.



سبأ [16/سبتمبر/2017]سبأ