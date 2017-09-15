محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع بهمدان يؤكد الاستمرار في رفد جبهات الشرف والبطولة صنعاء - سبأ :

أكد اجتماع بمديرية همدان بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة المحافظ حنين قطينة، أهمية الاستمرار في رفد جبهات الشرف والبطولة دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.



وأكد الاجتماع الذي ضم عدد من وكلاء المحافظة وقيادات السلطة المحلية ومشائخ واعيان ووجهاء المديرية، أهمية وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية، ورفد ميادين الصمود بقوافل الرجال والغذاء.



كما أكد الاجتماع على ضرورة المشاركة الفاعلة في الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 21 سبتمبر والعيد الـ55 لثورة الـ26 من سبتمبر.



وأشار المحافظ قطينة إلى أهمية تضافر الجهود في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد .. مؤكدا أهمية الصمود والثبات وتعزيز الاصطفاف الوطني في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



وأشاد بمواقف قبائل همدان في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره وما قدمته من قوافل من الشهداء والجرحى.



فيما أكد وكيل المحافظة للقطاع الشمالي الشرقي علي محمد الغشمي استعداد قبائل همدان تقديم المزيد من التضحيات ورفد الجبهات بالرجال وقوافل الدعم.

سبـأ [15/سبتمبر/2017]سبـأ