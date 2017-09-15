تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي بصنعاء جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1014 ) بقيمة 109 مليارات و 718 مليوناً و600 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.