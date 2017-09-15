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مؤسسة خديجة توزيع مساعدات للنازحين والمتضررين بمديرية الرضمة بإب
[15/سبتمبر/2017]
إب - سبأ :

دشنت مؤسسة خديجة للتنمية اليوم توزيع مساعدات غذائية للنازحين والمتضررين بمديرية الرضمة محافظة إب بتمويل منظمة الأوتشا .

وفي التدشين بحضور مدير عام المديرية عبد اللطيف الهمداني وأمين محلي المديرية محمد المغني ومدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين عبد الحافظ السراجي .. أكدت مديرة المشروع بمؤسسة خديجة، أروى المرامي أن المساعدات تستهدف ألف و500 أسرة من النازحين والمتضررين والفئات الأشد فقرا والمعاقين في تسع عزل بالمديرية.

وبينت أن مديرية الرضمة تعرضت لكثير من الأضرار وشهدت حالة نزوح بسبب العدوان .. لافتة إلى أن توزيع المساعدات للمستفيدين تم بناءً على نتائج بحث إجتماعي نفذ بالتعاون مع المجتمع المحلي والسلطة المحلية والوحدة التنفيذية ومكتب التخطيط والتعاون الدولي بإب.

وأشارت المرامي إلى أن المشروع يشمل توزيع مساعدات غذائية كل شهرين للمستفيدين وفق تقييم ومراجعة للمستفيدين.

سبـأ
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