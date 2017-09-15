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الشرطة البريطانية : نتعامل مع تفجير مترو إنفاق لندن على أنه عمل "إرهابي"
[15/سبتمبر/2017]
لندن – سبأ :

أعلنت الشرطة البريطانية إنها تتعامل مع التفجير الذي وقع صباح اليوم الجمعة في محطة مترو انفاق العاصمة لندن وأسفر عن اصابة 18 شخصاً على أنه عمل "إرهابي".

وقالت الشرطة في بيان لها "نحن على علم بإصابة العديد من الأشخاص بجروح" .. مضيفة أن المسئول في مكافحة الإرهاب نيل باسو اعتبر الحادثة عملاً "إرهابياً".

ودعت الحكومة البريطانية إلى اجتماع طارئ وأكدت أن الانفجار وقع نتيجة عبوة يدوية الصنع.

واكدت اجهزة الاسعاف في لندن ان طواقم الإنقاذ نقلت 18 شخصا إلى المستشفيات عقب الحادث.

من جانبها قالت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي تضامنها مع المصابين في التفجير الذي وقع في محطة مترو في لندن.

وقالت ماي "أفكر في المصابين في (محطة) بارسونز غرين وفرق الطوارئ التي تتحرك مرة جديدة بسرعة وبشجاعة للرد على هذا العمل الإرهابي".

وتم إغلاق المحطة وجزء كامل من خط "ديستريكت لاين" الذي تقع ضمنه.

سبـأ
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