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آخر تحديث: الجمعة، 15 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:30:06م
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  عربي ودولي
موغيريني : الاتحاد الاوروبي سيعجل في عقوبات جديدة أحادية ضد كوريا الشمالية
[15/سبتمبر/2017] بروكسل – سبأ:
أعلنت المسئولة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني اليوم عزم الاتحاد تعجيل العمل على صياغة عقوبات جديدة أحادية الجانب ضد كوريا الشمالية رداً على اطلاقها صاروخاً بالستياً جديداً.

وقالت موغيريني في بيان لها "إن تنفيذ كوريا الشمالية لعملية إطلاق جديدة لصاروخ بالستي فوق اليابان استفزاز جديد، وهذا خطر على أمن جيران كوريا الشمالية، والمنطقة، والمجتمع الدولي".

واضافت "نحن نعمل على إعداد عقوبات تدابير أحادية جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي من أجل استكمال القرار المتخذ من قبل الأمم المتحدة، عملنا سيكون أسرع بعد عملية الإطلاق الأخيرة".
سبأ
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