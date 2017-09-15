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  رياضة
الاسترالي ريتشياردو يتفوق على منافسيه في تجارب جائزة سنغافورة لسباقات السيارات
[15/سبتمبر/2017] سنغافورة – سبأ:
تفوق الاسترالي دانييل ريتشياردو سائق رد بول اليوم الجمعة على جميع منافسيه في جولة التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة سنغافورة الكبرى الحلقة 14 من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات .

وسجل ريتشياردو أسرع زمن في الجولة وهو دقيقة واحدة و42.489 ثانية وهو رقم قياسي جديد على الحلبة وتفوق في نهاية الجولة بفارق 0.109 ثانية على الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري والذي احتل المركز الثاني.

واحتل سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون متصدر الترتيب العام، والساعي لثالث انتصار على التوالي، المركز الرابع .. مسجلاً دقيقة واحدة و42.904 ثانية خلف الهولندي الشاب ماكس فرستابن سائق رد بول وصاحب المركز الثالث.

ويتوقع هاميلتون الذي انتزع صدارة الترتيب العام من فيتل في الجولة الماضية في حلبة مونزا الايطالية منافسة صعبة في حلبة سنغافورة المعروفة بمنحنياتها بعد تفوق فيراري في حلبتي موناكو والمجر المتشابهتين في وقت سابق من الموسم الحالي.

واحتل المكسيكي سيرجيو بيريز سائق فورس انديا المركز الخامس .. متقدماً مباشرة على الفنلندي فالتيري بوتاس الذي مدد تعاقده مؤخراً مع مرسيدس ليقود له في الموسم المقبل.

وجاء الفنلندي كيمي رايكونن سائق فيراري في المركز السابع تلاه الاسباني المخضرم فرناندو الونسو سائق مكلارين الذي أكد انفصاله عن شركة هوندا اليابانية المزوده له بالمحركات في نهاية الموسم الحالي بعد شراكة غير موفقة استمرت ثلاثة أعوام ليتحول بعدها لاستخدام محركات رينو في المواسم الثلاثة المقبلة.

واحتل الألماني نيكو هولكنبرج سائق رينو المركز التاسع مباشرة قبل الروسي دانييل كفيات سائق تورو روسو.
سبأ
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