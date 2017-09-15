أجتماع بأرحب يؤكد أهمية وحدة الصف في مواجهة العدوان [15/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

أكد اجتماع بمديرية أرحب برئاسة وكيل محافظة صنعاء محمد الحباري اليوم، أهمية وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.



وشدد الاجتماع الذي ضم مشائخ وأعيان ووجهاء مناطق هزم وشعب والثلث وشاكر وبيت مران، على ضرورة الاستمرار في رفد جبهات العزة والشرف بالرجال وقوافل الدعم.



كما أكد على أهمية المشاركة في الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 21 سبتمبر والعيد الـ55 لثورة الـ26 من سبتمبر.



وفي الاجتماع ثمن الوكيل الحباري مواقف قبائل أرحب في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالرجال وقوافل الدعم .. مشدداً على أهمية تضافر الجهود بما يكفل توحيد الجبهة الداخلية وإفشال مخططات العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

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