الصين تحث بريطانيا على وقف التدخل في شئون هونغ كونغ [15/سبتمبر/2017] بكين – سبأ:

حثت الصين اليوم الجمعة بريطانيا على وقف التدخل في شئون هونغ كونغ، وذلك عقب إصدار حكومة المملكة المتحدة أحدث تقاريرها نصف السنوية بشأن هونغ كونغ.



وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ انه "على مدى العشرين عاماً الماضية منذ عودة هونغ كونغ تقوم الحكومة المركزية الصينية بتنفيذ شامل لمبدأي، دولة واحدة ونظامان، ومواطنو هونغ كونغ يحكمون هونغ كونغ".



واضاف ان الحكومة المركزية تمنح هونغ كونغ درجة عالية من الحكم الذاتي وتتبع بصرامة الدستور والقانون الأساسي وتدعم الرئيس التنفيذي وحكومة المنطقة الادارية الخاصة على نحو كامل في إدارة الحوكمة المستندة إلى القانون.



وأكد أن هونغ كونغ مستمرة في التمتع بالازدهار والاستقرار، وأن مواطني هونغ كونغ يتمتعون بكل حق من حقوق الحرية المخولة لهم بما يتفق مع القانون.



وجدد المتحدث الصيني التذكير بأن هونغ كونغ منطقة إدارية خاصة تابعة للصين وان شئونها من الشؤون الداخلية الخاصة بالصين وليس من حق أية دولة أجنبية التدخل فيها.



وقال ان "الحكومة البريطانية تصدر بشكل منتظم ما يسمى بالتقرير نصف السنوي بشأن هونغ كونغ إلى البرلمان منذ عودة هونغ كونغ إلى الصين، الأمر الذي نعارضه باستمرار وبقوة".



وتابع "نطالب الجانب البريطاني بعدم إصدار التقرير المشار إليه وبعدم التدخل في شؤون هونغ كونغ".

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