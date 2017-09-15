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الإتحاد الدولي لإلتقاط الأوتاد يمنح الشارة الذهبية في التحكيم للدبأ والبواب
منح الإتحاد الدولي لإلتقاط الأوتاد الشارة الذهبية في التحكيم الدولي للحكمان الوطنيان فيصل الدبأ والدكتور جابر البواب فيما حصل الحكمان جمال الطويل ومعين الحربي على الشارة الفضية.
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  رياضة
الإتحاد الدولي لإلتقاط الأوتاد يمنح الشارة الذهبية في التحكيم للدبأ والبواب
[15/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
منح الإتحاد الدولي لإلتقاط الأوتاد الشارة الذهبية في التحكيم الدولي للحكمان الوطنيان فيصل الدبأ والدكتور جابر البواب فيما حصل الحكمان جمال الطويل ومعين الحربي على الشارة الفضية.

ونال حكام لعبة الفروسية الإستحقاقات الدولية بناء على تقييم لجنة مختصة من الإتحاد الدولي ولجنة التحكيم في تصفيات كأس العالم 2018 لإلتقاط الأوتاد التي جرت بمدينة صلالة العمانية خلال الفترة 9 حتى  12 أغسطس الماضي والتي شهدت مشاركة متميزة لمنتخب الفروسية الوطني توجا باحتلاله المركز الأول في التصفيات بثلاث ذهبيات، وتأهله للنهائيات.

ونال المنتخب الوطني درع أفضل منتخب في التصفيات من قبل اللجنة المنظمة، بينما أحرز فارس المنتخب بلال الصبري لقب أفضل فارس بالتصفيات وزميله جلال اليوسفي لقب الوصيف.

وانضم الحكمان الدبأ والبواب إلى الحكم الوطني وعضو الإتحاد العام للفروسية والهجن الدكتور محمد شذان الذي يعد أول يمني يحصل على الشارة الذهبية في تحكيم التقاط الأوتاد من الإتحاد الدولي.
سبأ
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