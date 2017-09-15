قوات الاحتلال الاسرائيلي تقمع مسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان [15/سبتمبر/2017] القدس المحتلة – سبأ:

قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة مسيرة قرية كفر قدوم السلمية الاسبوعية المناهضة للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.



وذكر منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي في تصريح نقلته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال داهمت البلدة عقب انطلاق المسيرة مباشرة، مطلقة الاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط دون ان يبلغ عن اصابات او اعتقالات.



وكانت قوات الاحتلال قد نصبت حاجزاً عسكرياً على مدخل القرية واعلنتها منطقة عسكرية مغلقة ومنعت المتضامنين من الدخول اليها واعاقت تحركات المواطنين وفتشت مركباتهم ودققت في هوياتهم منذ ساعات الصباح الباكر.

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