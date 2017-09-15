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آخر تحديث: الجمعة، 15 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:03:06م
الرئيس الصماد يعزي في وفاة القاضي صلاح الأعجم
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي المناضل صلاح بن حسين محمد الأعجم عن عمرا ناهز الثامنة والسبعين عاما، حافل بالعطاء العلمي والمعرفي والنضال الوطني.
إصابة 18 شخصاً في تفجير داخل قطار مترو أنفاق العاصمة البريطانية لندن
أعلنت شرطة العاصمة البريطانية اليوم الجمعة عن اصابة 18 شخصاً بجروح في التفجير الذي وقع صباح اليوم داخل قطار في مترو أنفاق العاصمة .. مؤكدة ان الحادث يعد "إرهابياً".
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء  تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1014 ) بقيمة 109 مليارات و 718 مليوناً  و600 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
الإتحاد الدولي لإلتقاط الأوتاد يمنح الشارة الذهبية في التحكيم للدبأ والبواب
منح الإتحاد الدولي لإلتقاط الأوتاد الشارة الذهبية في التحكيم الدولي للحكمان الوطنيان فيصل الدبأ والدكتور جابر البواب فيما حصل الحكمان جمال الطويل ومعين الحربي على الشارة الفضية.
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  اقتصاد
استقرار النفط قرب أعلى مستوى في 5 أشهر
[15/سبتمبر/2017] أمستردام – سبأ:
استقرت أسعار خام برنت قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر اليوم الجمعة متجهة صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر يوليو بفعل توقعات بزيادة الطلب واستئناف تدريجي لتشغيل مصافي نفط أمريكية.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 24 سنتا إلى 55.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 13.22 بتوقيت جرينتش في جلسة اتسمت بالتقلب وشهدت ارتداد الخام عن أدنى مستوى في الجلسة عند 54.86 دولار إلى أعلى مستوى عند 55.75 دولار.

ويتجه الخام العالمي صوب تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي وأعلى زيادة أسبوعية منذ نهاية يوليو.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 49.92 دولار للبرميل. ويبدو أن الخام بصدد تحقيق مكسب أسبوعي بواقع خمسة بالمائة، وهو أيضا أكبر ارتفاع له في نحو شهرين.

وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هذا الأسبوع طلبا أعلى على نفطها في 2018 ولمحت إلى بوادر على تحسن السوق العالمية.
سبأ
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