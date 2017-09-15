استقرار النفط قرب أعلى مستوى في 5 أشهر [15/سبتمبر/2017] أمستردام – سبأ:

استقرت أسعار خام برنت قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر اليوم الجمعة متجهة صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر يوليو بفعل توقعات بزيادة الطلب واستئناف تدريجي لتشغيل مصافي نفط أمريكية.



وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 24 سنتا إلى 55.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 13.22 بتوقيت جرينتش في جلسة اتسمت بالتقلب وشهدت ارتداد الخام عن أدنى مستوى في الجلسة عند 54.86 دولار إلى أعلى مستوى عند 55.75 دولار.



ويتجه الخام العالمي صوب تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي وأعلى زيادة أسبوعية منذ نهاية يوليو.



وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 49.92 دولار للبرميل. ويبدو أن الخام بصدد تحقيق مكسب أسبوعي بواقع خمسة بالمائة، وهو أيضا أكبر ارتفاع له في نحو شهرين.



وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هذا الأسبوع طلبا أعلى على نفطها في 2018 ولمحت إلى بوادر على تحسن السوق العالمية.

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