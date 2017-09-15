مناقشة نشاط السلطة المحلية بمديرية المخادر بإب [15/سبتمبر/2017] إب - سبأ:

ناقش إجتماع بمديرية المخادر بإب برئاسة وكيل المحافظة راكان النقيب، الجوانب المتصلة بنشاط السلطة المحلية بالمديرية خلال الفترة الماضية وخطة عملها للفترة القادمة.



واستعرض الإجتماع الذي ضم قيادة السلطة المحلية بالمديرية، الإجراءات الكفيلة بتجاوز الصعوبات التي تعترض سير مهام السلطة المحلية ونشاطها .



وفي الإجتماع أكد الوكيل النقيب أهمية مضاعفة الجهود لتجاوز الصعوبات التي تعترض سير العمل وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد .. مشيدا بمواقف أبناء مديرية المخادر ووقوفهم إلى جانب الوطن في مواجهة العدوان ومخططاته.

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