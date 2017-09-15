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لقاءان بمديريتي الرجم والطويلة يؤكدان أهمية الإستمرار في رفد الجبهات (مكتمل)
[15/سبتمبر/2017] المحويت - سبأ:
أكد لقاء بمديرية الرجم بمحافظة المحويت برئاسة أمين عام المجلس المحلي للمحافظة الدكتور علي الزيكم، ضم قيادة السلطة المحلية ومشائخ ووجهاء المديرية، أهمية الإستمرار في رفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال والعتاد.

وشدد الإجتماع بحضور وكيل أول المحافظة الدكتور عبد الله عباس الحمزي، مدير العمليات بوزارة الإدارة المحلية غالب الولي، على ضرورة الوقوف صفا واحدا إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان وتسيير قوافل الدعم للمرابطين في مختلف الجبهات.

ودعا الإجتماع إلى تعزيز التلاحم والإصطفاف في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره .

حضر اللقاء مدير عام مديرية الرجم محمد البصل وأمين محلي المديرية الدكتور بكيل الشلبي.

إلى ذلك عقد بمديرية الطويلة اليوم لقاء برئاسة أمين عام محلي المحافظة الدكتور علي الزيكم، ضم قيادة السلطة المحلية ومشائخ ووجهاء المديرية.

وفي اللقاء الذي حضره وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالله الحمزي ومدير عام المديرية شوقي الصلاحي، أكد الدكتور الزيكم أهمية الوقوف صفا واحدا في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره .

وأشار إلى ضرورة تعزيز التلاحم والإصطفاف ورفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال والعتاد .. مشيدا بمواقف أبناء مديرية الطويلة وإستمرار دعمهم للمرابطين في مختلف الجبهات.

حضر اللقاء مدير العمليات العامة بوزارة الإدارة المحلية غالب الولي ومدير عام شعبية التوجيه والإمتحانات بالمحافظة عادل القاضي وأمين عام محلي المديرية مجاهد النصيري.
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