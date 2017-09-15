كوريا الجنوبية ترد على صاروخ جارتها الشمالية بإطلاق صاروخين بالستيين [15/سبتمبر/2017] سول – سبأ:

ردت كوريا الجنوبية على اطلاق جارتها الشمالية صاروخاً جديداً باطلاق صاروخين بالستيين باتجاه بحر اليابان صباح اليوم ودعت لمواجهة التهديد الشمالي عبر زيادة القدرات الدفاعية والجهود الدولية.



وقالت السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية اليوم إن الجيش أجرى تدريبات بالذخيرة الحية انطوت على صاروخين من نوع (هيونمو-2) اللذين "أطلقا من منطقة محاذية للجزء الغربي من الحدود بين الكوريتين بعد 6 دقائق من إقلاع الصاروخ الكوري الشمالي".



وكانت بيونغ يانغ أطلقت صباح اليوم صاروخاً باليستياً يعتقد أنه متوسط المدى، وقطع مسافة 3,700 كيلومتر على ارتفاع 770 كيلومتراً كحد أقصى، محلقاً فوق شمال اليابان قبل سقوطه في مياه المحيط الهادئ.



وأكدت كوريا الجنوبية أن الصاروخ الأول أصاب هدفاً "بدقة" على بعد 250 كيلومتراً في بحر اليابان (الذي يطلق عليه في كوريا الجنوبية بحر الشرق) وهي نفس المسافة التي تفصل بين منطقة التدريبات ونقطة إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي قرب مطار بيونغ يانغ الدولي.



واشار الجيش الكوري الجنوبي الى أن إطلاق الصاروخ جرى في وقت كان الصاروخ الكوري الشمالي فيه لا يزال في الجو .



وأقر الجيش بأن الإطلاق الثاني كان فاشلاً وسقط الصاروخ في البحر بعد قليل من إقلاعه .. مضيفا أن السلطات المعنية تقوم بتحليل أسباب سقوطه.



وتزامنا مع ذلك، دانت حكومة كوريا الجنوبية اختبار بيونغ يانغ الصاروخي الجديد .. واصفة إياه بأنه "تحد خطير للسلام والأمن في المنطقة والعالم أجمع".



واكدت أنها سترد على هذا التحدي من خلال التعاون الوثيق مع المجتمع الدولي، والاعتماد على التحالف مع الولايات المتحدة.

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