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آخر تحديث: الجمعة، 15 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:03:06م
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  اقتصاد
المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 8.5%
[15/سبتمبر/2017] موسكو – سبأ:
خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي إلى 8.5 بالمئة من تسعة بالمائة، مع تراجع التضخم الذي قد يشجعه على إجراء مزيد من التخفيضات هذا العام.

وعزا المركزي الروسي  في بيان له اليوم الجمعة  السبب الرئيسي في خفض الفائدة للمرة الرابعة منذ بداية العام إلى تباطؤ أسرع من المتوقع في تضخم أسعار المستهلكين.

واضاف البنك  "خلال الربعين القادمين، يرى بنك روسيا أن من الممكن خفض سعر الفائدة الرئيسي مجددا".

وقال البنك إن التباطؤ السريع في التضخم يمهد الطريق للمزيد من التخفيضات في الفائدة.

كما عدل البنك أيضا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 2.2 بالمئة في 2017 ارتفاعا من 1.3-1.8 بالمائة في توقعاته السابقة.
سبأ
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