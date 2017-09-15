الصين تؤكد إستعدادها المشاركة في جهود دفع المحادثات السورية [15/سبتمبر/2017] بكين – سبأ:

أعربت الصين عن إستعدادها للمشاركة بفعالية في الجهود الرامية للدفع قدما بالمحادثات السورية في إطار عملية أستانة .. مجددة التأكيد على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة في سورية.



ونقلت وكالة (تاس) الروسية للانباء عن المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ قولها في إيجاز صحفي اليوم إن "عملية أستانة تشكل إلى جانب الحوار السوري - السوري في جنيف إطاراً مهماً الهدف منه إيقاف العنف في سورية".



واوضحت المتحدثة أن الصين لا تزال تؤمن بأن حل الأزمة في سورية "يجب أن يتم فقط من خلال الوسائل السياسية فهو الحل الواقعي الوحيد للوضع في البلاد".



ويأتي ذلك بعدما انتهت الجلسة العامة لاجتماع استانة 6 اليوم وجددت خلالها الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية التأكيد على التزامها القوي باستقلال وسيادة ووحدة أراضي سورية وعلى مكافحة الإرهاب فيها وتوصلت إلى اتفاق بشأن مناطق تخفيف التوتر بما فيها إدلب.

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