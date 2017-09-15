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آخر تحديث: الجمعة، 15 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:03:06م
الرئيس الصماد يعزي في وفاة القاضي صلاح الأعجم
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي المناضل صلاح بن حسين محمد الأعجم عن عمرا ناهز الثامنة والسبعين عاما، حافل بالعطاء العلمي والمعرفي والنضال الوطني.
إصابة 18 شخصاً في تفجير داخل قطار مترو أنفاق العاصمة البريطانية لندن
أعلنت شرطة العاصمة البريطانية اليوم الجمعة عن اصابة 18 شخصاً بجروح في التفجير الذي وقع صباح اليوم داخل قطار في مترو أنفاق العاصمة .. مؤكدة ان الحادث يعد "إرهابياً".
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء  تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1014 ) بقيمة 109 مليارات و 718 مليوناً  و600 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
الإتحاد الدولي لإلتقاط الأوتاد يمنح الشارة الذهبية في التحكيم للدبأ والبواب
منح الإتحاد الدولي لإلتقاط الأوتاد الشارة الذهبية في التحكيم الدولي للحكمان الوطنيان فيصل الدبأ والدكتور جابر البواب فيما حصل الحكمان جمال الطويل ومعين الحربي على الشارة الفضية.
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102 عريسا وعروسا يحتفلون بإكمال نصف دينهم بمدينة حبابة بعمران
[15/سبتمبر/2017] عمران - سبأ:
إحتفل 102 عريسا وعروسا اليوم بإكمال نصف دينهم في العرس الجماعي الـ 51 الذي أٌقيم بمدينة حبابة مديرية ثلا محافظة عمران.

وفي الإحتفال أشارت كلمات عن السلطة المحلية بمحافظة عمران والمشاركين في العرس الجماعي إلى أهمية الأعراس الجماعية في إحياء روح التكافل الإجتماعي  وتسيير الزواج بين الشباب والفتيات وتخفيف الأعباء على كاهل الأسر .

وقدمت السلطة المحلية بعمران مبالغ مالية للعرسان بمبلغ خمسين ألف ريال لكل عريس بما يسهم في تيسير أمورهم وخاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد .

فيما عبر العرسان عن إمتنانهم لقيادة السلطة بمحافظة عمران وكافة الحضور لمشاركتها أفراحهم وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة.

تخلل العرس الجماعي فقرات إنشادية وفنية وشعرية.
سبأ
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