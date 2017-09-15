102 عريسا وعروسا يحتفلون بإكمال نصف دينهم بمدينة حبابة بعمران [15/سبتمبر/2017] عمران - سبأ:

إحتفل 102 عريسا وعروسا اليوم بإكمال نصف دينهم في العرس الجماعي الـ 51 الذي أٌقيم بمدينة حبابة مديرية ثلا محافظة عمران.



وفي الإحتفال أشارت كلمات عن السلطة المحلية بمحافظة عمران والمشاركين في العرس الجماعي إلى أهمية الأعراس الجماعية في إحياء روح التكافل الإجتماعي وتسيير الزواج بين الشباب والفتيات وتخفيف الأعباء على كاهل الأسر .



وقدمت السلطة المحلية بعمران مبالغ مالية للعرسان بمبلغ خمسين ألف ريال لكل عريس بما يسهم في تيسير أمورهم وخاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد .



فيما عبر العرسان عن إمتنانهم لقيادة السلطة بمحافظة عمران وكافة الحضور لمشاركتها أفراحهم وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة.



تخلل العرس الجماعي فقرات إنشادية وفنية وشعرية.

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