إعلان الفائزين بمسابقة العون المباشر للمشاريع الاقتصادية الصغيرة [15/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

أعلن مكتب جمعية العون المباشر في اليمن أسماء الشباب الفائزين بـ 12 منحة مالية في مسابقة المشاريع الصغيرة ضمن المرحلة الثانية من مشروع التمكين الاقتصادي الذي تنفذه حالياً.



وأوضحت منسقة مشروع التمكين الاقتصادي لدى العون المباشر إلهام راوح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تقدم للمسابقة التي تم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي 216 مشروعاً تم تقييمها ودراستها وفقاً لخطة المشروع ومعايير المفاضلة من قبل لجنة ضمت استشاريين اقتصاديين ومتخصصين .



وأفادت راوح أنه تم ترشيح أربعين مشروعاً لحضور المقابلات الشخصية التي أجريت في ثلاثة أيام وانتهت بتحديد 12 مشروعاً مطابقاً للمعايير للفوز بالمنح المالية التي تتراوح قيمة كل منها بين مائة ألف ومليون ريال يمني.



ولفتت إلى أن من معايير المفاضلة أن تكون فكرة المشروع إبداعية وإنتاجية قابلة للتطبيق وتتناسب مع قدرات المتقدم، وأن يكون هناك طلب على المنتج أو الخدمة ضمن النطاق الجغرافي الذي سيقوم المشروع بتلبية حاجاته ، وأن يحقق قيمة مضافة لصاحبه وللمجتمع وأن يكون قابلاً للتطور.



من جانبها أشارت مديرة مكتب جمعية العون المباشر في اليمن معالي العسعوسي إلى أهمية المشروع ومساهمته في تطوير الإنتاج المحلي والنمو الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر والبطالة في المجتمع من خلال تمكين الشباب لامتلاك مشاريع صغيرة أو متوسطة وخلق فرص عمل جديدة.



وقالت " تم استهداف الشباب بالمسابقة نظراً لازدياد معدلات البطالة بنسبة 17.40% وخاصة في هذه الفئة، لذا تبنت العون المباشر دعم المشاريع الصغيرة لتفعيل دور الشباب في الاقتصاد الوطني وتوظيف طاقاتهم وإبداعاتهم فيما يعود عليهم وعلى أسرهم بالنفع " .



وأكدت العسعوسي أهمية المشاريع الصغيرة في امتصاص معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة خصوصاً مع تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن وإغلاق 6.7% من الأعمال التجارية وتعرض 77% من الشركات لأضرار كاملة و 4.15% لأضرار جزئية بسبب الأزمة الراهنة في البلاد ما أدى إلى تسريح عدد كبير من الموظفين والعاملين وزيادة الاحتياج لتوفير مصادر للدخل.



ولفتت إلى أن معدل الدخل اليومي للفرد اليمني لا يتجاوز الدولارين وهو معدل منخفض مقارنة بتضخم الأسعار الذي يشهده اليمن حالياً الأمر الذي يجعل المشاريع الصغيرة حلاً مناسباً لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة.



وعبرت العسعوسي عن جزيل الشكر لأعضاء اللجنة الخاصة بالمسابقة الدكتور هشام بازرعة، ريدان المتوكل، خالد الجنيد، هاني وهاب ومنسقة المشروع إلهام راوح على جهودهم في تقييم ودراسة المشاريع.



وجاءت المشاريع الفائزة على النحو الأتي: كوالتي لإنتاج الأغذية، المدهش للشعير والزبيب، ترند للتسويق الإلكتروني، زراعة البن العضوية في بيوت محمية، معمل بيع الكنافة الجاهزة ، معمل الخياطة، بالإضافة إلى البرطي لكروت الشحن، محل بيع الإكسسوارات والعطور والتحف والهدايا، تطوير البسطة "بقالة متحركة"، عيادة العون الطبية، ماري ستايل، سيدرا لصناعة الصابون.

سبأ