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رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة عضو المجلس صلاح الأعجم
[15/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
بعث رئيس مجلس الشورى الأخ عبدالرحمن محمد علي عثمان برقية عزاء ومواساة إلى فهد صلاح الأعجم وكافة أسرة آل الأعجم في وفاة عضو المجلس القاضي صلاح حسين الأعجم.
ونوه رئيس مجلس الشورى في برقية العزاء بمناقب الفقيد وإسهاماته الوطنية في مختلف المواقع التي شغلها خلال مسيرة حياته المليئة بالمسئوليات والمواقف والأعمال الوطنية القيمة.
وعبر رئيس مجلس الشورى عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد .. سائلا الله جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
سبأ