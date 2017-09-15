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آخر تحديث: الجمعة، 15 - سبتمبر - 2017 الساعة 04:55:23م
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  عربي ودولي
كوريا الشمالية تطلق صاروخا فوق اليابان
[15/سبتمبر/2017] سول – سبأ:
 أكد مسؤولون في كوريا الجنوبية واليابان اليوم أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا "لم يتم تحديد نوعه"، شرق بيونجيانج وحلق فوق اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادئ.

وقالت قيادة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا لم يتم تحديد نوعه شرقا من بيونجيانج هذا الصباح".

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا خلال مؤتمر صحفي إن صاروخا باليستيا تم إطلاقه صباح اليوم بالقرب من بيونجيانج وحلق فوق جزيرة هوكايدو شمالي اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادي على بعد ألفي كيلومتر من شرق كيب إريمو في الجزيرة.

وأضاف سوجا: "الأعمال الاستفزازية المتكررة من كوريا الشمالية غير مقبولة تماما".

وفي شمال وشمال شرق اليابان، تم تفعيل نظام الإنذار،وحثت الحكومةسكان المنطقة على التزام منازلهم.

يشار إلى أن كوريا الشمالية أطلقت الشهر الماضي صاروخا باليستيا قصير المدى من طراز (هواسونج12-) فوق اليابان، وأعلنت حكومة بيونجيانج أنها أجرت تجربة على قنبلة هيدروجينية في الثالث من سبتمبر الجاري.
سبأ
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