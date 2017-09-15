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آخر تحديث: الجمعة، 15 - سبتمبر - 2017 الساعة 04:55:23م
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  عربي ودولي
الجيش السوري يعلن إستعادة السيطرة على مساحات جديدة في ريف حمص الشرقي
[15/سبتمبر/2017] دمشق – سبأ:
أعلن الجيش السوري اليوم الجمعة تمكنه من استعادة السيطرة على مساحات جديدة في منطقة جب الجراح بالريف الشرقي لمحافظة حمص.

وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) "ان وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة فرضت ظهر اليوم سيطرتها الكاملة على قريتي الشنداخية الجنوبية وأبو طراحة بعد معارك عنيفة مع إرهابيي (داعش) انتهت بمقتل أعداد كبيرة منهم وفرار من تبقى منهم بإتجاه المناطق المجاورة".

واضافت أن وحدات الجيش قامت على الفور بتمشيط القريتين بحثاً عن المفخخات والعبوات الناسفة والألغام وقامت بتفكيكها لتأمين تثبيت نقاط جديدة للجيش وجعلها منطلقا لتوسيع العمليات العسكرية في المنطقة.

واشارت الى ان قرية الشنداخية كانت "خلال الفترة الماضية مصدراً للخطر الإرهابي بريف حمص الشرقي حيث جعل منها تنظيم (داعش) مقراً لتخطيط أعماله الإرهابية ضد الأهالي في القرى المجاورة".

كما اكدت وكالة (سانا) مواصلة وحدات من الجيش عمليتها العسكرية ضد تنظيم (داعش) في قرية ضهور الخنزير المجاورة حيث تخوض اشتباكات عنيفة مع إرهابيي التنظيم سقط خلالها العديد من القتلى والمصابين بين صفوفهم.
سبأ
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