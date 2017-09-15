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آخر تحديث: الجمعة، 15 - سبتمبر - 2017 الساعة 04:55:23م
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مجلس الشورى ينعي عضو المجلس القاضي صلاح الأعجم
[15/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
نعى مجلس الشورى عضو المجلس القاضي صلاح حسين الأعجم اليوم في إحدى مستشفيات العاصمة الأردنية عمان، عن عمر ناهز الـ 80 عاماً.

وأشاد بيان صادر عن المجلس تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بإسهامات الفقيد الوطنية البارزة في مختلف المواقع التي شغلها معظم حياته الحافلة.

وأشار البيان إلى نشاط الفقيد الفاعل في العمل البرلماني والتعاوني والشوروي منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث أختير لعضوية مجلس الشورى ثم الشعب التأسيسي وأول برلمان لدولة الوحدة اليمنية المباركة، قبيل تعيينه محافظاً لمحافظة لحج، إلى أن عين عضواً بالمجلس الاستشاري ثم مجلس الشورى، ومشاركته في عدد من اللجان والفعاليات والتنظيمية الوطنية تجلت فيها مآثر الفقيد ومناقبه ورجاحته.

وعبر مجلس الشورى عن أحر التعازي لأسرة الفقيد في هذا المصاب .. مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والغفران وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

     " إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
سبأ
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