لقاء بمديرية الرجم بالمحويت يؤكد أهمية الإستمرار في رفد الجبهات [15/سبتمبر/2017] المحويت - سبأ:

أكد لقاء بمديرية الرجم بمحافظة المحويت برئاسة أمين عام المجلس المحلي للمحافظة الدكتور علي الزيكم، ضم قيادة السلطة المحلية ومشائخ ووجهاء المديرية، أهمية الإستمرار في رفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال والعتاد.



وشدد الإجتماع بحضور وكيل أول المحافظة الدكتور عبد الله عباس الحمزي، مدير العمليات بوزارة الإدارة المحلية غالب الولي، على ضرورة الوقوف صفا واحدا إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان وتسيير قوافل الدعم للمرابطين في مختلف الجبهات.



ودعا الإجتماع إلى تعزيز التلاحم والإصطفاف في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره.



حضر اللقاء مدير عام مديرية الرجم محمد البصل وأمين محلي المديرية الدكتور بكيل الشلبي.

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