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آخر تحديث: الجمعة، 15 - سبتمبر - 2017 الساعة 04:55:23م
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إصابة 18 شخصاً في تفجير داخل قطار مترو أنفاق العاصمة البريطانية لندن
[15/سبتمبر/2017] لندن – سبأ:
أعلنت شرطة العاصمة البريطانية اليوم الجمعة عن اصابة 18 شخصاً بجروح في التفجير الذي وقع صباح اليوم داخل قطار في مترو أنفاق العاصمة .. مؤكدة ان الحادث يعد "إرهابياً".

وقال كبير ضباط مكافحة الإرهاب في لندن مارك رولي في إيجاز صحفي ان التفجير نجم، على الأرجح عن قنبلة يدوية الصنع، وأن شرطة لندن تجري التحقيق في الهجوم .

ووصف شهود عيان الحادث في آخر عربة بقطار كان متوقفاً بأنه "كرة نارية" طارت من العربة ما دفع بالركاب للهرع إلى المخارج إذ أصيب مزيد من الناس خلال التدافع عند مخارج المحطة.

وتناقلت وسائل إعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، صورة لحاوية بيضاء مع أسلاك تخرج منها، اعتبرت أنها بقايا القنبلة، التي لم تنفجر بقوتها الكاملة.

واشارت الى إن القنبلة كانت موضوعة داخل محفظة تبريد متروكة قرب أحد أبواب العربة، وحسب تقارير إعلامية، كانت القنبلة موقوتة.

وحذر عمدة لندن صادق خان أهالي العاصمة من أنهم سيرون خلال الأيام القادمة في شوارع المدينة مزيداً من قوات الأمن، ولا سيما على المواصلات.

ويعد الحادث الخامس منذ بداية العام الجاري والوحيد الذي لم يسفر عن أي وفيات فيما أسفرت الحوادث الأربع الماضية عن مقتل 36 شخصاً.

وتقول الشرطة إنها أحبطت ست محاولات كبيرة وألقت القبض على المخططين الذين سيمثلون قريباً أمام المحاكم المعنية.

لكن الفترة الراهنة تعد الأكثر توتراً من الناحية الأمنية والأنشطة الإرهابية في انجلترا منذ تفجيرات منظمة الجيش الجمهوري الأيرلندي في سبعينيات القرن الماضي.

وتشير التقارير الى ان تحقيقات الشرطة والأجهزة الأمنية الآن ستركز على محاولة معرفة من الذي خطط ونفذ التفجير وهل كان هناك أكثر من عبوة ناسفة في مسرح الحادث.
سبأ
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