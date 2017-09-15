ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 15 - سبتمبر - 2017 الساعة 04:31:01م
نص كلمة قائد الثورة حول آخر التطورات على الساحة الوطنية والإقليمية
القى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي كلمة حول آخر التطورات على الساحة الوطنية والإقليمية فيما يلي نصها
اصابات في مواجهات مع الاحتلال في ابو ديس والاحتلال يهدم 9 منازل قرب اريحا
أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع في مواجهات شهدتها بلدة أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء  تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1014 ) بقيمة 109 مليارات و 718 مليوناً  و600 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
انتصار سهل يفتتح حملة الريال في دوري الأبطال
استهل فريق ريال مدريد الإسباني حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز سهل على ضيفه المتواضع أبويل نيقوسيا القبرصي بثلاثية دون رد مساء امس، بملعب "سانتياجو برنابيو".
آخر الأخبار:
رئيس برشلونة يؤكد تمديد عقد ميسي لغاية 2022
الذهب يتراجع بعد صدور بيانات عززت احتمالات رفع الفائدة الأمريكية
اطلاق صاروخ زلزال2 على تجمعات مرتزقة العدوان في موزع بتعز
بعد غد الأحد .. انطلاق المهرجان الزراعي الأول للبطاطس بصنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
رئيس برشلونة يؤكد تمديد عقد ميسي لغاية 2022
[15/سبتمبر/2017] مدريد – سبأ:
قال رئيس نادي برشلونة الإسباني جوسيب ماريا بارتوميو إنه تم تمديد التعاقد مع النجم ليونيل ميسي لخمسة أعوام، وإن والد اللاعب هو من وقع على التمديد نيابة عن الساحر الأرجنتيني.

وكان برشلونة قد أعلن في يوليو، أنه مدد تعاقده لأربع سنوات مع هدافه التاريخي ميسي حتى 2021، لكن عدم صدور تأكيد رسمي بعد ذلك أثار قلقا لدى القاعدة الجماهيرية للنادي الكتالوني بالنظر إلى أن الموسم الحالي هو الموسم الأخير في عقد الساحر الأرجنتيني.

وقال بارتوميو عبر تلفزيون كاتالونيا إن الصفقة تمت بالفعل، وإن العقد الجديد ينتهي في 2022.

وأضاف خلال المقابلة :"سنلتقط صورة رسمية لميسي وهو يوقع على العقد، لكن لا داعي للتعجل في ذلك.. نأمل أن يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي لكن العقد نفسه وقعه والد ميسي نيابة عنه، إلى جانب العقود الخاصة بمؤسسة ميسي وبحقوق صورة اللاعب".

وأكد بارتوميو "لا ضرورة لتوقيع ميسي على العقد طالما أن والده وقع بالفعل، حاليا هو يلعب حسب العقد الجديد".
سبأ
  المزيد من (رياضة)
الاكوادور تقيل مدربها كينتروس بعد التعثر في تصفيات كأس العالم 2018م
المنتخب الوطني لكرة القدم يتقدم 18 مركزاً بتصنيف الفيفا
العاصمة الفرنسية باريس ستستضيف الالعاب الاولمبية 2024
انتصار سهل يفتتح حملة الريال في دوري الأبطال
الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يفتح اجراءً تأديبياً بحق فريق سلتيك الاسكتلندي
دايموندز الياباني يكمل عقد الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم
وكيل وزارة الشباب يناقش أنشطة اتحاد كرة السلة للفترة القادمة
المبدع ميسي يقود برشلونة للفوز 3-صفر على يوفنتوس
لقاء تشاوري موسع بنادي وحدة صنعاء يجدد الثقة بالإدارة
المنتخب الوطني لكرة القدم يبدأ أولى تمارينه بمعسكر القاهرة
العدوان السعودي على اليمن
العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق الشعب اليمني
[15/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على حرض وميدي
[14/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
[14/سبتمبر/2017]
هيئة رئاسة مجلس النواب ترحب بقرار البرلمان الأوربي بحظر توريد الأسلحة للسعودية
[14/سبتمبر/2017]
مصدر بالخارجية : التقارير الدولية فضحت مندوب السعودية بمجلس حقوق الإنسان
[14/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by