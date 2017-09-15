رئيس برشلونة يؤكد تمديد عقد ميسي لغاية 2022 [15/سبتمبر/2017] مدريد – سبأ:

قال رئيس نادي برشلونة الإسباني جوسيب ماريا بارتوميو إنه تم تمديد التعاقد مع النجم ليونيل ميسي لخمسة أعوام، وإن والد اللاعب هو من وقع على التمديد نيابة عن الساحر الأرجنتيني.



وكان برشلونة قد أعلن في يوليو، أنه مدد تعاقده لأربع سنوات مع هدافه التاريخي ميسي حتى 2021، لكن عدم صدور تأكيد رسمي بعد ذلك أثار قلقا لدى القاعدة الجماهيرية للنادي الكتالوني بالنظر إلى أن الموسم الحالي هو الموسم الأخير في عقد الساحر الأرجنتيني.



وقال بارتوميو عبر تلفزيون كاتالونيا إن الصفقة تمت بالفعل، وإن العقد الجديد ينتهي في 2022.



وأضاف خلال المقابلة :"سنلتقط صورة رسمية لميسي وهو يوقع على العقد، لكن لا داعي للتعجل في ذلك.. نأمل أن يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي لكن العقد نفسه وقعه والد ميسي نيابة عنه، إلى جانب العقود الخاصة بمؤسسة ميسي وبحقوق صورة اللاعب".



وأكد بارتوميو "لا ضرورة لتوقيع ميسي على العقد طالما أن والده وقع بالفعل، حاليا هو يلعب حسب العقد الجديد".

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