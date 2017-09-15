الذهب يتراجع بعد صدور بيانات عززت احتمالات رفع الفائدة الأمريكية [15/سبتمبر/2017] لندن - سبأ:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة، مع صدور بيانات قوية عن التضخم في الولايات المتحدة عززت احتمالات رفع أسعار الفائدة مجددا.



ونزل السعر الفوري للذهب في السوق الفورية 0.2 بالمائة إلى 1326.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07.33 بتوقيت جرينش.



وانخفض المعدن أكثر من واحد بالمائة منذ بداية الأسبوع، متجها لتكبد أول خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع.



وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.1 بالمائة إلى 1331 دولارا للأوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة دون تغير يذكر عند 17.75 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 بالمائة إلى 976.74 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.2 بالمائة إلى 932.95 دولار.

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