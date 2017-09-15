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فريق زراعي يطلع على سير حملة مكافحة الجدمي بعمران
[15/سبتمبر/2017] عمران - سبأ:
اطلع فريق زراعي إشرافي برئاسة مدير عام وقاية النباتات بوزارة الزراعة والري المهندس عبدالله السياني، اليوم على سير أعمال الحملة الطارئة لمكافحة حشرة الجدمي في مناطق الإصابة بمحافظة عمران.

 وزار الفريق عدداً من حقول القمح والشعير في مديريتي خمر وذيبين كنموذج لتحديد وضع حشرة الجدمي (دودة الجيش الأفريقي) وتقييم آلية المكافحة الميدانية سواء بالمرشات الكبيرة المحمولة على السيارات أو بالمرشات اليدوية ، حيث تنتشر الحشرة في مساحات واسعة من الحقول والمدرجات المزروعة بالقمح والشعير على طول أودية مديريات ذيبين ، خارف ، بني صريم وخمر بالمحافظة. 

وقيّم الفريق الإشرافي مستوى انجاز فرق الرش وأعمال المكافحة الميدانية ودورها في السيطرة على هذه الآفة والحد من انتشارها وكذا مدى استفادة المزارعين من الحملة التي تنفذها وزارة الزراعة ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النباتات.

واستمع الفريق خلال لقائه عددا من مزارعي الحبوب من أبناء المنطقة إلى همومهم والمعوقات التي تواجههم ومنها ظهور هذه الحشرة التي أصبحت عائقا أمام زراعة وإنتاجية محاصيل الحبوب اللازمة للأمن الغذائي ، حيث تتغذى الحشرة على النباتات في بداية النمو مايؤدي إلى تدني إنتاجية المحاصيل وتكبد المزارعين خسائر اقتصادية الأمر الذي ينعكس على المستوى المعيشي لهم ولأسرهم.

وأشار المزارعون إلى دور حملة مكافحة حشرة الجدمي في السيطرة عليها والتقليل من أضرارها على محاصيل القمح والشعير والذرة في السهول والأودية والمدرجات الزراعية بالمحافظة.

وناشدوا الجهات المعنية بضرورة الاستمرار في تنفيذ الحملة وتكثيف أعمال المكافحة الميدانية للسيطرة على الحشرة وإيقاف انتشارها.

 

فيما أكد مدير عام وقاية النباتات حرص الوزارة على مساعدة المزارعين في مكافحة هذه الحشرة من خلال استمرار أعمال المكافحة الميدانية وتوفير المبيدات و المرشات الكبيرة والظهرية واليدوية ، مشيراً إلى أن المكافحة الذاتية تكون أكثر جدوى للسيطرة على الحشرة في مناطق الإصابة في الحقول الزراعية بالمرتفعات والمدرجات والحقول التي يصعب الوصول إليها بالسيارات .

 وحث المزارعين على التنسيق مع الفرق الميدانية لضمان استكمال أعمال المكافحة في مناطقهم والانتقال إلى المناطق الأخرى المصابة بدودة الجيش الأفريقي.

 ووفقا لمدير عام وقاية النباتات فإن مؤشرات الأرصاد الجوية تفيد باستمرار حالة الجفاف في بعض المحافظات ما يشكل بيئة مناسبة لاستمرار انتشار حشرة الجدمي على محاصيل الحبوب.

 رافقه خلال الزيارة مدير عام مكتب الزراعة بعمران المهندس حمير الجبلي.
سبأ
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