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القوة الصاروخية والمدفعية تدك مواقع العدو السعودي ومرتزقته
[15/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية مواقع العدو السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية ، فيما لقي طيار في الجيش السعودي مصرعه إثر سقوط طائرته في أبين.

 وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المقدم الطيار في جيش العدو السعودي مهنا البيز لقي مصرعه إثر سقوط طائرة تايفون الحربية في منطقة الوضيع بمحافظة أبين.

 وأوضح المصدر أنه تم إطلاق صاروخين من طراز أوراغان على تجمعات الجيش السعودي والمرتزقة في معسكر الجربة بعسير ، ودكت القوة الصاروخية والمدفعية بصلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من القذائف المعسكر ذاته.

 وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت موقع مجازة وتجمعات للمرتزقة بجبل سبحطل في عسير ، وتجمعات للجنود السعوديين غرب مثعن في جيزان، فيما تم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في بوابة الموسم.

  وفي محافظة الجوف دمرت وحدة الهندسة العسكرية التابعة للجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية في مديرية المتون ما أدى إلى إصابة أحد قيادات المرتزقة ومصرع عدد من مرافقيه كانوا على متنها ، كما تم إحراق آلية عسكرية أخرى في قرية العبيد بالمديرية نفسها.

  وحسب المصدر استهدف قصف مدفعي للجيش واللجان تجمعات لمرتزقة العدوان في مدرسة الضاحي بمنطقة كرش وجنوب كهبوب في محافظة لحج ، وتجمعات مماثلة شمال صحراء ميدي.

 وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة جراء قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في وادي ربيعة ووادي ملح بمأرب ، كما لقي ثلاثة من المرتزقة مصرعهم بنيران الجيش واللجان الشعبية في مديرية صرواح.

 وفي محافظة تعز تم استهداف تجمعات وآليات مرتزقة الغزو بالقرب من البوابة الشرقية لمعسكر خالد وفي تبة الخزان بمديرية موزع ، واستهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في شارع الكندي والكنب بالجحملية ، وتم إعطاب آلية عسكرية تابعة لهم في الضباب.

 ولفت المصدر إلى إطلاق صاروخين نوع زلزال2 على تجمعات مرتزقة العدوان أسفل نقيل فرضة نهم.
سبأ
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