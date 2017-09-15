العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق الشعب اليمني [15/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

واصل العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته جرائمهم بحق الشعب اليمني خلال الساعات الماضية.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن امرأة وطفلها استشهدا جراء قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان على قرية الصيار بمديرية الصلو في محافظة تعز .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة عطان بأمانة العاصمة، وغارة على سودة عدان في مدينة عمران، كما شن غارة شرق كهبوب بمحافظة لحج.



وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن أربع غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة ، وثلاث غارات على موقعي الطلعة والعواضي بنجران.



واستهدف طيران الأباتشي التابع للعدوان شمال صحراء ميدي وموقع الحثيرة في جيزان بخمسة صواريخ.

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