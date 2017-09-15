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آخر تحديث: الجمعة، 15 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:36:12ص
نص كلمة قائد الثورة حول آخر التطورات على الساحة الوطنية والإقليمية
القى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي كلمة حول آخر التطورات على الساحة الوطنية والإقليمية فيما يلي نصها
اصابات في مواجهات مع الاحتلال في ابو ديس والاحتلال يهدم 9 منازل قرب اريحا
أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع في مواجهات شهدتها بلدة أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء  تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1014 ) بقيمة 109 مليارات و 718 مليوناً  و600 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
انتصار سهل يفتتح حملة الريال في دوري الأبطال
استهل فريق ريال مدريد الإسباني حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز سهل على ضيفه المتواضع أبويل نيقوسيا القبرصي بثلاثية دون رد مساء امس، بملعب "سانتياجو برنابيو".
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  محلي
العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق الشعب اليمني
[15/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
واصل العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته جرائمهم بحق الشعب اليمني خلال الساعات الماضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن امرأة وطفلها استشهدا جراء قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان على قرية الصيار بمديرية الصلو في محافظة تعز .

 وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة عطان بأمانة العاصمة، وغارة على سودة عدان في مدينة عمران، كما شن غارة شرق كهبوب بمحافظة لحج.

 وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن أربع غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة ،  وثلاث غارات على موقعي الطلعة والعواضي بنجران.

 واستهدف طيران الأباتشي التابع للعدوان شمال صحراء ميدي وموقع الحثيرة في جيزان بخمسة صواريخ.
سبأ
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