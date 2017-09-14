محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قصف صاروخي ومدفعي يستهدف مواقع سعودية بجيزان وعسير جيزان - سبأ :

استهدفت الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في عدد من المواقع بجيزان وعسير.



وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين غرب مثعن بجيزان .. لافتا إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان المستهدف.



وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية استهدفت بصلية من صواريخ الكاتيوشا تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في بوابة الموسم بجيزان، فيما استهدف قصف مدفعي موقع مجازة والمرتزقة في جبل سبحطل بعسير.



وقصف طيران الأباتشي التابع للعدوان بخمسة صواريخ الحثيرة بجيزان وشمال صحراء ميدي، وشن الطيران الحربي للعدوان غارتين على موقع الطلعة وغارة على العواضي بنجران.

سبـأ [14/سبتمبر/2017]سبـأ