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آخر تحديث: الخميس، 14 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:53:23م
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مناقشة الترتيبات للمشاركة في الإحتفال بأعياد الثورة بمأرب
[14/سبتمبر/2017]
مأرب - سبأ :

ناقش إجتماع اليوم برئاسة محافظ مأرب أحمد عبدالله مجيديع الترتيبات للمشاركة في الإحتفال بذكرى ثورة 21 سبتمبر والعيد الـ55 لثورة 26 سبتمبر.

وأكد الإجتماع بحضور وكلاء المحافظة ورئيس مجلس التلاحم القبلي حمد راكان الشريف، أهمية التفاعل مع المناسبتين الوطنيتين وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار الحصار والعدوان.

وفي الاجتماع أكد المحافظ مجيديع ضرورة الحشد والمشاركة الكبيرة في الفعاليتين ورفد الجبهات بالرجال والعتاد دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره.. مشددا على ضرورة تعزيز التلاحم والأصطفاف في مواجهة العدوان.

وأقر الإجتماع تشكيل لجان للحشد على مستوى المحافظة والمديريات من قيادة السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية والعقلاء والأكاديميين.

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