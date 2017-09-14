محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تشييع جثمان مدير مديرية بدبدة بمأرب واثنين من رفاقه مأرب - سبأ :

شيع اليوم في موكب جنائزي مهيب جثامين مدير مديرية بدبدة بمحافظة مأرب الشهيد بشير القانصي، والشهيد يحيى علي علي القانصي والشهيد غالب صالح أعوج سبر، الذين استشهدوا في مواقع العزة والشرف في مواجهة العدوان.



وأكد المشيعون الذي تقدمهم وكلاء المحافظة وأسر الشهداء، الاستمرار في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي مهما كانت التضحيات.



وحيا المشيعون البطولات التي سطرها الشهداء في مواجهة قوى الغزو والعدوان دفاعا عن الوطن وعزته وكرامته.



فيما عبر ذوي الشهداء عن فخرهم وإعتزازها بنيل أبنائهم الشهادة وهم يدافعون عن الوطن في مواجهة العدوان الغاشم.



وكان مدير مديرية بدبدة ورفاقه قد استشهدوا خلال أدائهم واجبهم الوطني في مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب.

سبـأ [14/سبتمبر/2017]سبـأ