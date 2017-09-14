اصابات في مواجهات مع الاحتلال في ابو ديس والاحتلال يهدم 9 منازل قرب اريحا أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع في مواجهات شهدتها بلدة أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.