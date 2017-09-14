[14/سبتمبر/2017]
الحديدة - سبأ :
تفقد مدير مكتب الصحة بمحافظة الحديدة الدكتور عبد الرحمن جار الله اليوم، سير الأداء في المرافق الصحية بمديرية الزيدية.
واطلع الدكتور جار الله على مستوى الخدمات التي يقدمها مركز مكافحة الكوليرا وبقية الأقسام للمرضى والمصابين بحالات الإسهال والصعوبات التي تواجه سير العمل.
وأشاد مدير مكتب الصحة بالجهود المبذولة في معالجة المرضى وحالات الإصابة بالكوليرا والإسهالات الحادة .. مثمنا دعم اليونسيف للمركز والقطاع الصحي بالمحافظة بشكل عام.
وأكد إهتمام قيادة المحافظة بتقديم الدعم لمواجهة وباء الكوليرا في مختلف مديريات المحافظة.
سبـأ