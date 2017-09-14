ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 14 - سبتمبر - 2017 الساعة 09:33:09م
قائد الثورة :المنشآت النفطية السعودية أهداف رئيسية والإمارات في مرمى القصف الصاروخي
أكد قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي أن مصلحة الجميع في هذا البلد هو التفاهم والتعاون وتضافر الجهود في مواجهة العدوان ومخططاته.
اصابات في مواجهات مع الاحتلال في ابو ديس والاحتلال يهدم 9 منازل قرب اريحا
أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع في مواجهات شهدتها بلدة أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء  تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1014 ) بقيمة 109 مليارات و 718 مليوناً  و600 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
انتصار سهل يفتتح حملة الريال في دوري الأبطال
استهل فريق ريال مدريد الإسباني حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز سهل على ضيفه المتواضع أبويل نيقوسيا القبرصي بثلاثية دون رد مساء امس، بملعب "سانتياجو برنابيو".
آخر الأخبار:
تفقد سير الأداء بالمرافق الصحية بمديرية الزيدية بالحديدة
طيران العدوان يشن أربع غارات على حرض وميدي
مناقشة الترتيبات للإحتفال بأعياد الثورة بالحديدة
اختتام دورة تأهيل النحالين بذمار
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تفقد سير الأداء بالمرافق الصحية بمديرية الزيدية بالحديدة
[14/سبتمبر/2017]
الحديدة - سبأ :

تفقد مدير مكتب الصحة بمحافظة الحديدة الدكتور عبد الرحمن جار الله اليوم، سير الأداء في المرافق الصحية بمديرية الزيدية.

واطلع الدكتور جار الله على مستوى الخدمات التي يقدمها مركز مكافحة الكوليرا وبقية الأقسام للمرضى والمصابين بحالات الإسهال والصعوبات التي تواجه سير العمل.

وأشاد مدير مكتب الصحة بالجهود المبذولة في معالجة المرضى وحالات الإصابة بالكوليرا والإسهالات الحادة .. مثمنا دعم اليونسيف للمركز والقطاع الصحي بالمحافظة بشكل عام.

وأكد إهتمام قيادة المحافظة بتقديم الدعم لمواجهة وباء الكوليرا في مختلف مديريات المحافظة.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
طيران العدوان يشن أربع غارات على حرض وميدي
مناقشة الترتيبات للإحتفال بأعياد الثورة بالحديدة
اختتام دورة تأهيل النحالين بذمار
اختتام دورة في مجال الإسعافات الأولية بصنعاء
قائد الثورة :المنشآت النفطية السعودية أهداف رئيسية والإمارات في مرمى القصف الصاروخي
قصف مدفعي يستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان بلحج
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
إتلاف ثلاثة أطنان من الحشيش بصعدة
إستكمال توزيع ألف و200 سلة غذائية بمديرية بني سعد بالمحويت
وكيل محافظة حجة يطلع على سير العمل بمنطقة بريد المحافظة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أربع غارات على حرض وميدي
[14/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
[14/سبتمبر/2017]
هيئة رئاسة مجلس النواب ترحب بقرار البرلمان الأوربي بحظر توريد الأسلحة للسعودية
[14/سبتمبر/2017]
مصدر بالخارجية : التقارير الدولية فضحت مندوب السعودية بمجلس حقوق الإنسان
[14/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[14/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by