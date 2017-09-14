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آخر تحديث: الخميس، 14 - سبتمبر - 2017 الساعة 09:33:09م
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  محلي
مناقشة الترتيبات للإحتفال بأعياد الثورة بالحديدة
[14/سبتمبر/2017]
الحديدة - سبأ :

ناقش إجتماع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة المحافظ حسن أحمد الهيج، الترتيبات للإحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 21 سبتمبر والعيد الـ 55 لثورة 26 من سبتمبر.

وأكد الإجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي علي بن علي القوي ووكلاء المحافظة ومدراء عموم المكاتب التنفيذية ومدراء المديريات، أهمية التفاعل مع المناسبتين الوطنيتين خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن.

وشدد الإجتماع على أهمية الصمود والتلاحم والإصطفاف في مواجهة العدوان والاستمرار في رفد الجبهات بالرجال والعتاد دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره.

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