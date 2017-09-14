محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام دورة تأهيل النحالين بذمار ذمار - سبأ :

اختتمت بمحافظة ذمار اليوم الدورة التدريبية الخاصة بتأهيل النحالين والمهتمين بتربية خلايا النحل حول كيفية تأسيس وإدارة المناحل بطرق علمية وحديثة.



نظم الدورة على مدى يومين مركز أبحاث نحل العسل بجامعة ذمار ومؤسسة يمن اجريفت بالتعاون مع مكتب الزراعة والري بالمحافظة.



وفي اختتام الدورة أوضح مدير مركز أبحاث نحل العسل بجامعة ذمار الدكتور محمد الشرحي أن الدورة هدفت إلى تعريف المشاركين بكيفية تأسيس المناحل الحديثة وتدريبهم على طرق تربية النحل ورعايتها وكيفية تشخيص مشاكلها وعلاج أمراضها وطرق فحص جودة العسل.



ولفت إلى أنه تم تدريب المشاركين على تقنيات رعاية المناحل وتطبيقات عملية في إدارة المناحل بالطرق الحديثة وطرق فحص الطوائف والتطريد والتقسيم وكيفية ضم الأمهات الكاذبة وتحوير طوائف الخلايا البلدية إلى حديثة.



فيما أوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة يمن أجريفيت الدكتور ماجد الجرادي أن المؤسسة تسعى من خلال تبنيها لمثل هذه الدورات التخصصية للحفاظ على شهرة العسل اليمني وتحقيق الريادة في مجال تربية نحل العسل في المحافظة.



وأشار إلى أن المؤسسة وبالتعاون مع مكتب الزراعة بالمحافظة دربت خلال الفترة الماضية عدد من النحالين المبتدئين على الطرق الحديثة في مجال تربية نحل العسل، وذلك ضمن سلسلة دورات نفذتها بالشراكة مع مركز أبحاث نحل العسل خلال العام الحالي بهدف إعداد مدربين ومدربات في مجل تربية النحل في جميع مديريات المحافظة.

سبـأ [14/سبتمبر/2017]سبـأ