محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام دورة في مجال الإسعافات الأولية بصنعاء صنعاء - سبأ :

اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية نظمها الهلال الأحمر بالمحافظة تحت شعار "إيجاد مسعف في كل بيت".



هدفت الدورة التي استمرت يومين بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدريب 20 مشارك ومشاركة من المجتمع المحلي من كافة عزل مديرية بلاد الروس على المهارات الإسعافية .



وفي الاختتام أشاد أمين عام المجلس المحلي بمديرية بلاد الروس صرقح علي صرقح بجهود الهلال الأحمر اليمني بالمحافظة لتقديم الخدمات الإنسانية.



وأكد أهمية تنظيم الدورات التدريبية لضمان إيجاد مسعف في كل بيت خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.. مشدداً على أهمية نقل المعارف التي تلقاها المشاركين في الدورة للمجتمع.



فيما أشار رئيس الهلال الأحمر بالمحافظة حسين الطويل إلى أن الدروة تأتي ضمن سلسة من الدورات المقدمة من شركاء الحركة الدولية للصليب الأحمر باليمن.



وفي ختام الدورة تم تسليم حقائب إسعافية للمشاركين وشهادات المشاركة.

سبـأ [14/سبتمبر/2017]سبـأ