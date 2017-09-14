|
إتلاف ثلاثة أطنان من الحشيش بصعدة
[14/سبتمبر/2017] صعدة - سبأ:
أتلفت الأجهزة القضائية والأمنية بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة اليوم ثلاثة أطنان من الحشيش و15 ألف حبة كبتاجون ضبطتها الأجهزة الأمنية الشهر الماضي.
حضر الإتلاف رئيس محكمة صعدة وسحار القاضي إبراهيم الظرافي والقائم بأعمال رئيس النيابة إبراهيم جاحز ومدير البحث الجنائي العقيد ناصر جعامل ومدير مكافحة المخدرات العقيد عبدالله العبديني ومدير الأدلة الجنائية بصعدة طارق القحم وعدد من مأموري الضبط القضائي.
يذكر أن كميات الحشيش تم ضبطها في عدد من النقاط على الطريق العام المؤدي إلى السعودية.
سبأ