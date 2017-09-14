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آخر تحديث: الخميس، 14 - سبتمبر - 2017 الساعة 07:59:59م
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التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي  والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف عوض الزوكا ووزير الإعلام أحمد حامد، والقيادات الإعلامية وقيادات إعلام المؤتمر الشعبي...
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جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء  تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1014 ) بقيمة 109 مليارات و 718 مليوناً  و600 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
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  محلي
إتلاف ثلاثة أطنان من الحشيش بصعدة
[14/سبتمبر/2017] صعدة - سبأ:
أتلفت الأجهزة القضائية والأمنية بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة اليوم ثلاثة أطنان من الحشيش و15 ألف حبة كبتاجون ضبطتها الأجهزة الأمنية الشهر الماضي.

حضر الإتلاف رئيس محكمة صعدة وسحار القاضي إبراهيم الظرافي والقائم بأعمال رئيس النيابة إبراهيم جاحز ومدير البحث الجنائي العقيد ناصر جعامل ومدير مكافحة المخدرات العقيد عبدالله العبديني ومدير الأدلة الجنائية بصعدة طارق القحم وعدد من مأموري الضبط القضائي.

يذكر أن كميات الحشيش تم ضبطها في عدد من النقاط على الطريق العام المؤدي إلى السعودية.
سبأ
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