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مسؤول ياباني يطالب بامتلاك بلاده صواريخ بالستية
[14/سبتمبر/2017] طوكيو - سبأ:
دعا مسؤول ياباني إلى امتلاك بلاده لصواريخ بالستية وكروز في ضوء التقدم الصاروخي والنووي لكوريا الشمالية.
وقال مستشار الشؤون الخارجية في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم كاتسويوكي كاواي في لقاء مع مسؤولين أمريكيين "حان الوقت لتدرس اليابان بجدية فكرة امتلاك صواريخ بالستية متوسطة المدى وصواريخ كروز للدفاع".
وتعتمد اليابان على المظلة النووية الأمريكية لحمايتها من الأسلحة النووية، وبدأت في الآونة الأخيرة مرحلة تركيب منظومة اعتراض صاروخي على أراضيها بالتعاون مع الولايات المتحدة.
وكانت كوريا الشمالية هددت بإغراق اليابان في البحر بواسطة قنبلة نووية واتهمت طوكيو بالمشاركة في تبني مجلس الأمن الدولي قرار عقوبات جديد بحق بيونغ يانغ، وبنفس الوقت أكدت موقفها بضرورة الاعتماد فقط على القوة النووية الدفاعية وتصميمها على تسريع التطوير النووي والصاروخي".
سبأ