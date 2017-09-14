|
إستكمال توزيع ألف و200 سلة غذائية بمديرية بني سعد بالمحويت
[14/سبتمبر/2017] المحويت - سبأ:
إستكملت مؤسسة هيومن لايف للتنمية والإغاثة اليوم توزيع المساعدات الإنسانية للأسر الفقيرة بعزلة بني علي بمديرية بني سعد بالمحويت.
وأوضح أمين عام المؤسسة الدكتور حمير الحربي أن المساعدات الغذائية المقدمة بالتنسيق مع شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية إستهدفت ألف و200 أسرة كمرحلة أولى في قرى ومحلات عزلة بني علي.
وأكد أن المساعدات الإنسانية ستشمل كافة الأسر بالمديرية البالغ عدد سكانها 12 ألف نسمة .. لافتا إلى أنه سيبدأ توزيع تلك المساعدات غدا في بقية عزل وقرى المديرية حسب برنامج الفريق الميداني المكلف بعملية توزيعها للمستهدفين يدا بيد.
وأشار الحربي إلى أن هذه المساعدات الإغاثية ستعمل على تخفيف معاناة أبناء مديرية بني سعد .. مشيدا بتفاعل قيادة السلطة المحلية بالمديرية في تذليل الصعوبات وإيصال المساعدات للأسر المستهدفة.
سبأ