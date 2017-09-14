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آخر تحديث: الخميس، 14 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:30:53م
الرئيس الصماد يلتقي بالقيادات الإعلامية
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي  والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف عوض الزوكا ووزير الإعلام أحمد حامد، والقيادات الإعلامية وقيادات إعلام المؤتمر الشعبي...
اصابات في مواجهات مع الاحتلال في ابو ديس والاحتلال يهدم 9 منازل قرب اريحا
أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع في مواجهات شهدتها بلدة أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء  تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1014 ) بقيمة 109 مليارات و 718 مليوناً  و600 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
انتصار سهل يفتتح حملة الريال في دوري الأبطال
استهل فريق ريال مدريد الإسباني حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز سهل على ضيفه المتواضع أبويل نيقوسيا القبرصي بثلاثية دون رد مساء امس، بملعب "سانتياجو برنابيو".
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  اقتصاد
انخفاض استثمارات الصين في الخارج بنسبة 8ر41 % في ثمانية اشهر
[14/سبتمبر/2017] بكين - سبأ:
أظهرت بيانات وزارة التجارة الصينية اليوم إن استثمارات الصين غير المالية في الخارج هبطت 41.8 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أغسطس لتصل إلى 68.72 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين تراجعت 0.2 بالمئة على أساس سنوي في الفترة بين يناير وأغسطس الى 547.94 مليار يوان (83.66 مليار دولار).

وفي أغسطس وحده زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 9.1 بالمئة إلى 62.52 مليار يوان مقارنة مع انخفاض بلغ 1.2 بالمئة في الفترة من يناير إلى يوليو .

وتعهدت الصين بفتح اقتصادها أمام المستثمرين الأجانب بصورة أكبر، بما في ذلك السماح بالاستثمار في قطاعات كانت تخضع لقيود في السابق.
سبأ
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