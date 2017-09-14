انخفاض استثمارات الصين في الخارج بنسبة 8ر41 % في ثمانية اشهر [14/سبتمبر/2017] بكين - سبأ:

أظهرت بيانات وزارة التجارة الصينية اليوم إن استثمارات الصين غير المالية في الخارج هبطت 41.8 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أغسطس لتصل إلى 68.72 مليار دولار.



وذكرت الوزارة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين تراجعت 0.2 بالمئة على أساس سنوي في الفترة بين يناير وأغسطس الى 547.94 مليار يوان (83.66 مليار دولار).



وفي أغسطس وحده زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 9.1 بالمئة إلى 62.52 مليار يوان مقارنة مع انخفاض بلغ 1.2 بالمئة في الفترة من يناير إلى يوليو .



وتعهدت الصين بفتح اقتصادها أمام المستثمرين الأجانب بصورة أكبر، بما في ذلك السماح بالاستثمار في قطاعات كانت تخضع لقيود في السابق.

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