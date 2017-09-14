ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 14 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:30:53م
الرئيس الصماد يلتقي بالقيادات الإعلامية
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي  والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف عوض الزوكا ووزير الإعلام أحمد حامد، والقيادات الإعلامية وقيادات إعلام المؤتمر الشعبي...
اصابات في مواجهات مع الاحتلال في ابو ديس والاحتلال يهدم 9 منازل قرب اريحا
أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع في مواجهات شهدتها بلدة أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء  تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1014 ) بقيمة 109 مليارات و 718 مليوناً  و600 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
انتصار سهل يفتتح حملة الريال في دوري الأبطال
استهل فريق ريال مدريد الإسباني حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز سهل على ضيفه المتواضع أبويل نيقوسيا القبرصي بثلاثية دون رد مساء امس، بملعب "سانتياجو برنابيو".
آخر الأخبار:
انخفاض استثمارات الصين في الخارج بنسبة 8ر41 % في ثمانية اشهر
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 4 دول لرفضها استقبال المرحلين
وكيل محافظة حجة يطلع على سير العمل بمنطقة بريد المحافظة
مناقشة الترتيبات للمشاركة في الإحتفال بأعياد الثورة بريمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 4 دول لرفضها استقبال المرحلين
[14/سبتمبر/2017] واشنطن - سبأ:
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على أربع دول رفضت الموافقة على استقبال رعاياها المرحلين، وذلك في إطار حملة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجرة.

ونقلت وسائل إعلامية أمريكية عن القائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي "إلين ديوك"، اليوم الخميس، القول: إن الدول الأربعة وهي كمبوديا وإريتريا وغينيا وسيراليون تواجه عقوبات بسبب عدم تعاونها في قبول مواطنيها المرحلين.. موضحة أن القانون الدولي يلزم كل دولة بقبول رعاياها الذين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة الأمريكية, إلا أن هذه الدول الأربعة لم تلتزم بهذا الأمر.

وأشارت المسئولة الامريكية إلى أنه بدون إصدار رد مناسب من جانب الدول الأربعة, فإنه من الممكن توسيع نطاق العقوبات لتشمل أكبر عدد من المواطنين.

وبموجب العقوبات، فإن واشنطن ستوقف إصدار جميع التأشيرات الخاصة بالسياحة والعمل لمواطني إريتريا، وفي كمبوديا سيتم منع مسئولين حكوميين بارزين وعائلاتهم من دخول الولايات المتحدة الأمريكية بتأشيرات سياحة أو عمل, أما بالنسبة لغينيا, لن يكون بمقدور مسئولين حكوميين بارزين الحصول على تأشيرات من الفئة ب أو تأشيرات خاصة بالطلاب أو التبادل الثقافي، وفي سيراليون لن يتمكن مسئولو وزارة الشئون الخارجية ومسئولو الهجرة من الحصول على تأشيرات سياحة وعمل.

وأشارت المصادر الأمريكية إلى أن مسئولين أمريكيين قالوا إن وزير الخارجية "ريكس تيلرسون" لن يحظر جميع التأشيرات الصادرة للدول الأربعة, إلا أن الأمر سيستهدف المسئولين الحكوميين وعائلاتهم.
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
مجلس النواب العراقي يصوت بإجماع الحاضرين على إقالة محافظ كركوك
روسيا تتهم الغرب ''بإثارة حالة من الهستيريا'' حول مناورات روسية
الاتحاد الأوروبي يعتمد برنامجاً لمعالجة الإرهاب بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
عريقات يدعو المجتمع الدولي للحفاظ على وكالة (الأونروا)
كوريا الجنوبية ترفض ادخال اسلحة نووية رغم التهديدات
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة
كوريا الشمالية تهدد ''باغراق'' اليابان وتحويل أميركا الى ''رماد وظلام''
باكستان تتهم الولايات المتحدة بتوفير ملاذ آمن لطالبان في افغانستان
وفاة 25 شخصاً في حريق بدار لتحفيظ القرآن في كوالالمبور
مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف العنف غرب ميانمار
العدوان السعودي على اليمن
هيئة رئاسة مجلس النواب ترحب بقرار البرلمان الأوربي بحظر توريد الأسلحة للسعودية
[14/سبتمبر/2017]
مصدر بالخارجية : التقارير الدولية فضحت مندوب السعودية بمجلس حقوق الإنسان
[14/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[14/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 12 غارة على حرض وميدي
[13/سبتمبر/2017]
لقاء بمديرية حفاش بالمحويت يندد بإستمرار جرائم العدوان
[13/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by