الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 4 دول لرفضها استقبال المرحلين [14/سبتمبر/2017] واشنطن - سبأ:

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على أربع دول رفضت الموافقة على استقبال رعاياها المرحلين، وذلك في إطار حملة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجرة.



ونقلت وسائل إعلامية أمريكية عن القائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي "إلين ديوك"، اليوم الخميس، القول: إن الدول الأربعة وهي كمبوديا وإريتريا وغينيا وسيراليون تواجه عقوبات بسبب عدم تعاونها في قبول مواطنيها المرحلين.. موضحة أن القانون الدولي يلزم كل دولة بقبول رعاياها الذين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة الأمريكية, إلا أن هذه الدول الأربعة لم تلتزم بهذا الأمر.



وأشارت المسئولة الامريكية إلى أنه بدون إصدار رد مناسب من جانب الدول الأربعة, فإنه من الممكن توسيع نطاق العقوبات لتشمل أكبر عدد من المواطنين.



وبموجب العقوبات، فإن واشنطن ستوقف إصدار جميع التأشيرات الخاصة بالسياحة والعمل لمواطني إريتريا، وفي كمبوديا سيتم منع مسئولين حكوميين بارزين وعائلاتهم من دخول الولايات المتحدة الأمريكية بتأشيرات سياحة أو عمل, أما بالنسبة لغينيا, لن يكون بمقدور مسئولين حكوميين بارزين الحصول على تأشيرات من الفئة ب أو تأشيرات خاصة بالطلاب أو التبادل الثقافي، وفي سيراليون لن يتمكن مسئولو وزارة الشئون الخارجية ومسئولو الهجرة من الحصول على تأشيرات سياحة وعمل.



وأشارت المصادر الأمريكية إلى أن مسئولين أمريكيين قالوا إن وزير الخارجية "ريكس تيلرسون" لن يحظر جميع التأشيرات الصادرة للدول الأربعة, إلا أن الأمر سيستهدف المسئولين الحكوميين وعائلاتهم.

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