وكيل محافظة حجة يطلع على سير العمل بمنطقة بريد المحافظة [14/سبتمبر/2017] حجة - سبأ:

أكد الوكيل المساعد بمحافظة حجة عادل شلي أهمية الدور الحيوي والاقتصادي الذي تقوم به مكاتب البريد في رفد خزينة الدولة بالإيرادات والتي تسهم في تحقيق نوع من الاستقرار المالي خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها الوطن جراء العدوان الغاشم والحصار الجائر .



ولفت الوكيل شلي خلال تفقده سير العمل بمنطقة بريد المحافظة للدور المتميز الذي يقوم به البريد في العملية المالية من خلال تسهيل وتوفير العديد من الخدمات المالية ...مشيداً بحرص العاملين في منطقة بريد حجة وفروعه في المديريات على استمرار العمل في هذه المرافق الهامه خلال أيام إجازات عيد الأضحى المبارك.



وكان الوكيل المساعد قد اطلع على سير أداء العمل في المنطقة، وكذا سير العمل بمختلف الأقسام والإدارات .. واستمع إلى شرح من مدير منطقة البريد بالمحافظة خالد الداعري حول سير الأداء في مختلف الاقسام والخدمات التي يقدمها البريد بالمحافظة للمواطنين.



ونوه شلي بحرص قيادة المحافظ على دعم مكاتب البريد في تنفيذ مهامها وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها.

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