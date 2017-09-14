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مناقشة الترتيبات للمشاركة في الإحتفال بأعياد الثورة بريمة
[14/سبتمبر/2017] ريمة - سبأ:
ناقش إجتماع بمديرية الجبين محافظة ريمة اليوم برئاسة وكيل المحافظة صالح العياضي، الترتيبات للمشاركة في الإحتفال بذكرى ثورة 21 سبتمبر والعيد الـ 55 لثورة 26 من سبتمبر.
وأكد الإجتماع بحضور رئيس مجلس التلاحم القبلي بالمحافظة صلاح الضبيبي، وأمين محلي الجبين ماجد أمين، أهمية التفاعل مع المناسبتين الوطنيتين وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار.
كما أكد الإجتماع أهمية رفد الجبهات بالرجال والعتاد دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره .. مشددا على ضرورة التلاحم والإصطفاف في مواجهة العدوان ومخططاته.
سبأ