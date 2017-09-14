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آخر تحديث: الخميس، 14 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:30:53م
الرئيس الصماد يلتقي بالقيادات الإعلامية
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي  والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف عوض الزوكا ووزير الإعلام أحمد حامد، والقيادات الإعلامية وقيادات إعلام المؤتمر الشعبي...
اصابات في مواجهات مع الاحتلال في ابو ديس والاحتلال يهدم 9 منازل قرب اريحا
أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع في مواجهات شهدتها بلدة أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء  تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1014 ) بقيمة 109 مليارات و 718 مليوناً  و600 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
انتصار سهل يفتتح حملة الريال في دوري الأبطال
استهل فريق ريال مدريد الإسباني حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز سهل على ضيفه المتواضع أبويل نيقوسيا القبرصي بثلاثية دون رد مساء امس، بملعب "سانتياجو برنابيو".
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مناقشة الترتيبات للمشاركة في الإحتفال بأعياد الثورة بريمة
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  محلي
مناقشة الترتيبات للمشاركة في الإحتفال بأعياد الثورة بريمة
[14/سبتمبر/2017] ريمة - سبأ:
ناقش إجتماع بمديرية الجبين محافظة ريمة اليوم برئاسة وكيل المحافظة صالح العياضي، الترتيبات للمشاركة في الإحتفال بذكرى ثورة 21 سبتمبر والعيد الـ 55 لثورة 26 من سبتمبر.

وأكد الإجتماع بحضور رئيس مجلس التلاحم القبلي بالمحافظة صلاح الضبيبي، وأمين محلي الجبين ماجد أمين، أهمية التفاعل مع المناسبتين الوطنيتين وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار.

كما أكد الإجتماع أهمية رفد الجبهات بالرجال والعتاد دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره .. مشددا على ضرورة التلاحم والإصطفاف في مواجهة العدوان ومخططاته.
سبأ
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